Депутат Сейма предлагает снять проект закона о гражданском союзе с повестки осенней сессии парламента

"Мы отправили на регистрацию очередную попытку снять с повестки сессии гомосексуальные партнерства, переименованные в гражданские союзы, чтобы у правящих была возможность притвориться, что "не в семье здесь дело".

Однако в семье, и очень даже в семье, если для "гражданских союзов" скопировать часть ключевых положений семейного права. О чем, кстати, и говорилось в экспертной оценке", – написала в пятницу на своей странице в Facebook А. Ширинскене, опубликовав текст зарегистрированного проекта.

Призыв о снятии законопроекта основан на опросах общественности, которые, по словам инициатора проекта, свидетельствуют о том, что "попытки правового регулирования партнерских отношений поляризуют и раздражают общество".