По делу о вербовке кубинцев в армию РФ арестованы 17 человек

На Кубе арестованы 17 человек по делу о деятельности преступной сети, вербовавшей кубинцев как в самой стране, так и в России, в российскую армию. "В результате расследования на данный момент арестованы 17 человек, в том числе внутренний организатор этой деятельности", - заявил в телеэфире вечером в четверг, 7 сентября, полковник МВД Кубы Сезар Родригес.

Он не назвал имен обвиняемых, но сообщил, что лидер группировки в процессе вербовки кубинцев опирался на двух человек, живущих на Кубе. В свою очередь прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что участникам преступной сети может грозить, в зависимости от тяжести и характера совершенных ими преступлений, лишение свободы сроком до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. Им могут быть инкриминированы различные преступления, в частности торговля людьми, наемничество и враждебные действия.

На Кубе раскрыта вербовавшая кубинцев на войну в Украине сеть