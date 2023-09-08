Минздрав: водителям бригад СПМ придется получить квалификацию парамедика

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Министерство здравоохранения (Минздрав) инициирует изменения в Службе скорой медицинской помощи (СМП). Одна из инициатив Минздрава – требование к не имеющим медицинского образования водителям карет СПМ до 1 января 2026 года получить квалификацию парамедика.

"В настоящее время в состав дежурных бригад СМП входят два специалиста по общественному здоровью и парамедик или водитель. Полученная водителями квалификация парамедика позволит им оценивать состояние пациента в команде со специалистами по общественному здоровью, оказывать необходимую медицинскую помощь в штатных и внештатных ситуациях, применять профилактические медицинские меры, выполнять безопасные подъемно-транспортировочные действия", – отмечает в пресс-релизе советник Отдела первичной медико-санитарной помощи, одонтологии и медицинской реабилитации Департамента общественного здоровья Минздрава Виктория Бузите.

По словам замдиректора по образованию Вильнюсского центра профессионального обучения сервисному бизнесу Сигиты Кутене, спрос на парамедиков всегда высок, поэтому нехватки в желающих получить эту специальность нет:

"Новый учебный год уже начали две группы 12-классников. Те, у кого уже есть профессиональное или высшее образование, смогут получить квалификацию парамедика в группе продолженного образования.

Следует отметить, что для лиц со средним образованием программа профессиональной подготовки длится 2 года, а для лиц с 1 квалификацией и более – 1,5 года. Выпускники после окончания способны оценить анатомию и физиологию человеческого тела, оказать первую помощь, провести первичную реанимацию пострадавшего. Также оказать помощь в экстренных ситуациях".

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