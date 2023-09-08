В Литве призывают к обсуждению вопроса о включении женщин в призывные списки

Сообщается, что, рассматривая призывную реформу, представленную Министерством национальной обороны, директор Конфедерации бизнеса Литвы Инета Ризгеле говорит, что ей не хватает более амбициозных решений по вопросу включения женщин в призывные списки.
"Потребность в призывниках растет, а демографические тенденции не на нашей стороне. Мы рассматриваем включение женщин в призывные списки как неизбежное решение, и чем раньше начнем обсуждение этого вопроса, тем скорее добьемся положительных результатов в этой области", – сказала И. Ризгеле.
"В то же время мы видим, что некоторые решения по поводу включения женщин могут быть реализованы немедленно, например, относительно призыва женщин по перечню дефицитных военных профессий. В Литве есть тысячи высококвалифицированных специалистов, которые могли бы существенно пополнить арсенал требуемых в армии навыков, но в проекте до сих пор содержатся устаревшие положения о призыве на военную службу в исключительных случаях только женщин, получивших профессию акушерки или медсестры. (...)", – добавила И. Ризгеле.
Организации призывают учитывать опыт других стран региона при переходе к гендерно-нейтральной воинской обязанности. В странах Северной Европы гендерно-нейтральные модели призыва действуют уже давно: в Норвегии с 2015 года, в Швеции с 2017 года.
"(...) Нынешнее гендерное неравенство при призыве на обязательную военную службу является пережитком прошлого – времена и общество изменились, и армия тоже должна реагировать на изменения. Мы понимаем, что такое решение потребует серьезных изменений, надлежащая подготовка потребует как времени, так и ресурсов, однако мы считаем, что этот шаг необходим для безопасности и будущего благополучия нашей страны, поэтому призываем вас начать открытые и широкие обсуждения этого вопроса прямо сейчас", – заявила председатель правления ассоциации Lyderė Лаура Блажявичюте.
Конфедерация бизнеса Литвы совместно с ассоциацией Lyderė предлагает Министерству национальной обороны Литовской Республики приступить к расширенному обсуждению данной темы.