Прокуроры зафиксировали скандальные факты: за секс священник давал подростку тысячи евро

Прокуроры выяснили, что Мантас вступал в сексуальную связь с Паликшей в возрасте 16 лет, заявили, что насилия не было, поэтому "действия священника могут расцениваться только как аморальные и безнравственные, но не являются уголовно преследуемыми".

О прекращении расследования Мантас, который сейчас находится за решеткой за то, что перевел со счета Паликши на свой 7000 евро как "подарок на Рождество ", узнал случайно, посмотрев новости от нечего делать. Так он узнал, что оклеветал уважаемого священника и не доказал факт насилия.

Неделю назад Генпрокуратура сообщила, что прекращает возобновленное несколько месяцев назад расследование – это история Мантаса, который в интервью Delfi рассказал, что столкнулся с насилием со стороны канцлера Вильнюсского кафедрального собора Кястутиса Паликши.

Литовскую католическую церковь ждет нешуточное испытание – пока неясно, как Ватикан отнесется к тому, что священник не один год занимавшийся сексом с несовершеннолетним, а потом и с достигшим совершеннолетия юношей, скрывал это не только от отцов церкви.

"Установлено, что молодой человек на момент вступления в сексуальную связь был старше 16 лет, сексуальная связь была по обоюдному согласию, не установлен факт применения принудительных действий в отношении молодого человека. При отсутствии объективных данных, достоверно подтверждающих совершение преступного деяния, досудебное расследование прекращается", – сказано в пресс-релизе прокуратуры.

В постановлении о прекращении досудебного расследования указано, что были произведены все возможные процессуальные действия по делу, приняты все возможные процессуальные меры для сбора данных, имеющих значение для расследования и выяснения всех обстоятельств дела, однако полученные в ходе расследования данные не позволяют делать категоричных и бесспорных выводов о совершении сексуальных преступлений против лица.

По данным прокуратуры, в ходе расследования в целях выявления возможных преступных деяний и проведения подробного и беспристрастного расследования всех обстоятельств дела был допрошен предположительно потерпевший молодой человек, другие свидетели, которые могли предоставить следствию существенную информацию, а также был проведен ряд дополнительных следственных мероприятий.

"Такое решение было принято после того, как было установлено, что не было совершено никакого деяния с признаками преступления или уголовного проступка", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

У одного из них, как и у Паликши, были сексуальные отношения с Мантасом. Он боялся, что об этом узнают СМИ . Другой сказал, что верил рассказам Мантаса и переводил ему деньги.

Несмотря на то, что священник много раз платил Мантасу деньги, следователи решили, что деньги были не за секс, священник просто давал их юноше в долг. Для обоснования этого документа они решили найти и опросить других людей, даже незнакомых со священником, с которыми у Мантаса были какие-либо финансовые отношения.

Полученные Delfi данные показали, что как следователи, так и прокурор, курировавшая расследование, всеми силами старались показать ничтожность и безнравственность "возможного пострадавшего", который вслух заговорил о "возможном насилии". Между тем священник, который даже не пытался отрицать сексуальную связь с подростком, "расписан" самыми светлыми тонами.

А это обо многом говорит: разве "не возможно пострадавший" первым должен узнать о принятом решении?

Однако это заявление прокуратуры вызвало подозрения у адвоката Мантаса, которого нанял Центр по борьбе с торговлей людьми и их использованием – он сразу же попросил следователя прислать документы, но не получил их.

Священник рассказал, что познакомился с Мантасом в октябре 2020 г. через приложение для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Мантас в профиле указал неверный возраст – 28 лет. Об этом Паликша узнал во время первой же встречи. И с первого же дня встречи, как сказал Паликша, у него был секс с Мантасом. Он сказал, что понимал, сколько лет юноше, поэтому никаких отношений не было, если сам Мантас не проявлял инициативу.

Осужденный за хранение порнографии с участием детей Паликша признал факт сексуальных отношений с Мантасом и в Генпрокуратуре, которая после скандала распорядилась возобновить расследование.

В свое время (два года назад) он рассказал следователям о своих сексуальных отношениях с Мантасом.

И свидетельство этих двух мужчин стали едва ли не главным аргументом следствия, которое решено было прекратить, – другую сторону даже не попытались услышать: может, есть мужчины, с которыми Мантас спал, но они ему не платили и не одалживали денег?

Священник уверял, что всегда давал Мантасу деньги, потому что тот обещал их вернуть. Он также считает, что заявления Мантаса о насилии - это месть за то, что он сообщил в полицию о краже 7000 евро.

Но он признал, что после этого случая дал Мантасу наличные, сняв их в банкомате. "Когда я вез его в дом опеки он позвонил другому мужчине и договорился о встрече. На вопрос, почему он так делает, он сказал, что разрывает со мной отношения, поскольку утренний секс был против его воли. Но, я думаю, он просто хотел получить больше денег", - сказал Паликша и заметил, что снял в Юрбаркасе 1500 евро.

Паликшу спрашивали и о рассказанной Мантасом истории секса с элементами насилия, однако он все отрицал и заявил, что Мантас всегда вступал с ним в связь по собственному желанию.

"Я не платил ему за секс, но давал ему в долг или на что-то конкретное – например, он говорил, что у него есть долги, их надо отдать, иногда говорил, что хочет "потусить" с друзьями и т.д.", – сказал священник.

Он заверил, что сексуальные отношения между ними всегда были по обоюдному согласию, без насилия.

Мантас через своего друга сказал Delfi, что решение прокуратуры о прекращении расследования его шокировало. "Психологически ему очень сложно", - сказал друг Мантаса, заметив, что постановление прокуратуры будет обжаловано.

"Мантас верит, что священнику Бога не удастся обмануть", – сказал он.

Глава Центра по борьбе с торговлей людьми и их использованием Кристина Мишинене подтвердила, что решение прокуроров будет обжаловано, нельзя ставить точку в этой скандальной истории.

"Для начала хочу сказать, что как пострадавший, так и адвокат нашего центра о постановлении прокуратуры узнали из прессы, – заметила она. – Чтобы получить документы и ознакомиться с ними, пришлось упорно звонить правоохране и требовать их. Я оцениваю это как пренебрежительное отношение, кстати, оно было заметно и во время единственного опроса, который провели, суть его была – "я не верил тебе раньше, не верю тебе и сейчас". Мы видим эту историю иначе, нежели ее представляет специальный свидетель священник.