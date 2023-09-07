Министр экономики: в восстановлении Украины также будут участвовать литовские компании и организации

В ходе министерской беседы достигнута договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества в восстановлении Украины и расширении партнерства обеих стран в экономике, транспорте, образовании и других сферах, сообщает Министерство экономики и инноваций (МЭИ).

Как в ходе беседы отметила министр А. Армонайте, для того чтобы работы по восстановлению Украины проводились более эффективно, планируется привлечь литовские предприятия.

"Мы берем на себя лидерство в мобилизации международного сообщества, правительственных организаций и бизнеса, чтобы помочь Украине восстановить страну и построить процветающее, современное и безопасное государство. Литва уже проводит работы по восстановлению, и мы планируем новые проекты – в октябре мы представим платформу, с помощью которой вовлечем в этот процесс литовские компании и организации. Мы также прогнозируем большие инвестиции в восстановление критически важной инфраструктуры Украины", - сказала министр экономики и инноваций А. Армонайте.