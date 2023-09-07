07 сентября 2023 г. 14:36

В воскресенье Сейм соберется на осеннюю сессию. Что в повестке?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Seimas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В воскресенье, 10 сентября, в 10 часов Сейм соберется на очередную (VII) осеннюю сессию. На первом заседании планируется представить проект программы сессионных работ, который представят спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните, важнейшие проекты представят и фракции Сейма.

Парламентарии в срочном порядке намерены представит проект поправок к Закону о денежной социальной поддержки малоимущих жителей.
Среди главных работ осенней сессии Сейма – рассмотрение и подтверждение госбюджета, бюджетов Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья на 2024 г.

Согласно утвержденному правлением Сейма графику заседаний, с 10 сентября по 23 декабря планируется организовать более 45 заседаний. Из них 3 заседания будут посвящены повесткам оппозиционных фракций.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии