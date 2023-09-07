Нервы на литовской границе. Владелец Opel Astra может лишиться автомобиля

Во вторник сотрудники Варенского погранотряда на дороге Дивенишкес-Шальчининкай возле села Ширвий (Шальчининкайский район) остановили автомобиль Opel Astra с литовскими номерами, который ехал в сторону Шальчининкай.

За рулем был 65-летний житель Шальчининкайского района. Документы, представленные водителем, были в порядке, но с сотрудниками погранслужбы он общался с явной нервозностью.

Чутье пограничников не обмануло: в ходе проверки выяснилось, что в автомобиле были установлены тайники. Из них пограничники изъяли 1800 пачек сигарет NZ Gold с белорусской маркировкой.