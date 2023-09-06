Реформа системы здравоохранения: увеличится количество услуг, повысится их доступность и качество

Самые сложные процедуры, требующие дорогостоящего и инновационного оборудования и специалистов высочайшего уровня, вместе со всеми уровнями поддержки будут сосредоточены на третичном уровне и в региональных центрах компетенций, в которых действуют университетские и республиканские больницы – в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, а также в пяти регионах. Больницы вторичного уровня, предоставляющие услуги стационарного активного лечения, будут действовать в регионах и десяти округах Литвы и, таким образом, будут равномерно доступны для всех жителей страны", – говорит замминистра здравоохранения Дангуоле Янкаускене.
"В районных больницах, вследствие сокращения населения и потребности в стационарных услугах, требующие содержания свободные стационарные койки будут постепенно трансформированы в качественные и эффективные дневные стационары и дневные хирургические услуги, благодаря которым снижается риск осложнений и внутрибольничных инфекций, а пациенту дается возможность быстрее выздороветь. Это будет способствовать быстрому расширению доступности амбулаторных услуг и обеспечению необходимых стационарных услуг. Ни одна больница не будет закрыта", – отметила она.
Министерство сообщает, что к 2030 году до 50 проц. планируется увеличить количество услуг дневного стационара для лечения несложных состояний здоровья, объем услуг дневной хирургии – до 30 проц. по сравнению с данными 2019 г. Положительные тенденции наблюдаются уже сейчас – по данным Государственной больничной кассы (ГБК), при сравнении данных об этих услугах за первые полугодия 2019 и 2023 гг., количество оказанных услуг дневного стационара выросло на 13 проц., дневной хирургии – на 11 проц.
Кроме того, появится нововведение – Муниципальный центр здоровья. Такие центры помогут обеспечить жителям возможность как минимум 80 проц. медуслуг получать по месту жительства – в своем или соседнем самоуправлении.
Следует отметить, что Муниципальный центр здоровья уже в этом году начал работу в Швянченском районном самоуправлении, объединив Швенченскую районную больницу и Швенченский районный центр первичной медико-санитарной помощи.
В центрах здоровья пациентов будет обслуживать расширенная бригада семейных врачей, которую планируется полностью укомплектовать к 2030 году. В ее состав войдут семейный врач, медсестры общей практики или медсестры расширенной практики, акушер, менеджер по рассмотрению случая, физиотерапевт, медицинский специалист по образу жизни, окружной администратор и социальный работник.
Для обеспечения доступности услуг внедряется услуга по транспортировке пациентов, которая будет доступна пациентам, которые в силу социальных или экономических причин не могут пользоваться личным или общественным транспортом. Пилотный проект транспортировки пациентов в настоящее время внедряется в 20 самоуправлениях страны, а с 2024 года эти услуги станут доступны по всей Литве.