Реформа системы здравоохранения: увеличится количество услуг, повысится их доступность и качество

Самые сложные процедуры, требующие дорогостоящего и инновационного оборудования и специалистов высочайшего уровня, вместе со всеми уровнями поддержки будут сосредоточены на третичном уровне и в региональных центрах компетенций, в которых действуют университетские и республиканские больницы – в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, а также в пяти регионах. Больницы вторичного уровня, предоставляющие услуги стационарного активного лечения, будут действовать в регионах и десяти округах Литвы и, таким образом, будут равномерно доступны для всех жителей страны", – говорит замминистра здравоохранения Дангуоле Янкаускене.

"В районных больницах, вследствие сокращения населения и потребности в стационарных услугах, требующие содержания свободные стационарные койки будут постепенно трансформированы в качественные и эффективные дневные стационары и дневные хирургические услуги, благодаря которым снижается риск осложнений и внутрибольничных инфекций, а пациенту дается возможность быстрее выздороветь. Это будет способствовать быстрому расширению доступности амбулаторных услуг и обеспечению необходимых стационарных услуг. Ни одна больница не будет закрыта", – отметила она.