В Департаменте миграции меняется порядок обслуживания граждан: обязательна предварительная запись

Сообщается, что с октября в отделе обслуживания клиентов без предварительной записи будут обслуживаться пенсионеры по старости и инвалиды – их будут обслуживать вне очереди, как только появится свободное клиентское окно. Исключения коснутся также граждан Литвы, желающих заказать и получить паспорт в срочном порядке, в тот же день.
Предварительная запись не нужна и для получения готового документа.
"Решение отказаться от обслуживания живой очереди в Вильнюсском отделении, которому до сих пор приходилось выдерживать огромный наплыв клиентов, было правильным. Мы заметили, что поток людей выровнялся, значительно сократилось количество жалоб, а сотрудники нашего учреждения, которым до этого постоянно приходилось выдерживать огромную психологическую нагрузку, испытывают меньше стресса на работе", – говорит директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
С отказом от обслуживания граждан Литвы в порядке живой очереди будут открыты дополнительные окна для предварительной записи, поэтому очереди из ожидающих визита в Департамент миграции не вырастут, клиентские потоки будут распределяться равномерно, не будет и заторов, отмечает Департамент.
"Обслуживание людей по предварительной записи позволит нам улучшить прогнозирование и управление потоками клиентов, гарантировать, что каждый человек получит услугу в зарезервированное время, а клиентам, пришедшим без предварительной записи, не придется простаивать в очередях по несколько часов. (...)", – убеждена Э. Гудзинскайте.
Департамент миграции напоминает, что записаться в отдел обслуживания клиентов можно через информационную систему MIGRIS на портале www.migracija.lt / – для этого необходимо нажать оранжевую кнопку "Зарезервировать визит". Дату и время визита также можно выбрать по телефону +370 707 67 000 (из-за рубежа +370 5 271 7112).