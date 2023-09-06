В Департаменте миграции меняется порядок обслуживания граждан: обязательна предварительная запись

Сообщается, что с октября в отделе обслуживания клиентов без предварительной записи будут обслуживаться пенсионеры по старости и инвалиды – их будут обслуживать вне очереди, как только появится свободное клиентское окно. Исключения коснутся также граждан Литвы, желающих заказать и получить паспорт в срочном порядке, в тот же день.

Предварительная запись не нужна и для получения готового документа.

"Решение отказаться от обслуживания живой очереди в Вильнюсском отделении, которому до сих пор приходилось выдерживать огромный наплыв клиентов, было правильным. Мы заметили, что поток людей выровнялся, значительно сократилось количество жалоб, а сотрудники нашего учреждения, которым до этого постоянно приходилось выдерживать огромную психологическую нагрузку, испытывают меньше стресса на работе", – говорит директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.