Данные Hanner: в августе в Вильнюсе продано 200 квартир

В августе на столичном рынке недвижимости также зафиксировано 24 случая расторжения договора.

Всего за восемь месяцев этого года было продано 1258 квартир. За январь-август 2022 года была заключена 1621 сделка.

Стабильность цен фиксируется на протяжении 11 месяцев – по данным на конец августа, средняя стоимость 1 кв. метра свободных квартир составила 3351 евро.

В августе на Вильнюсский рынок дополнительно были выведены 144 квартиры в новостройках. Всего в Вильнюсе покупатели могут выбрать из 3664 квартир, предлагаемых застройщиками на первичном рынке. Предложение сохраняет стабильность уже 8 месяцев подряд.