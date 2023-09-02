Данные Hanner: в августе в Вильнюсе продано 200 квартир

В августе на столичном рынке недвижимости также зафиксировано 24 случая расторжения договора.
Всего за восемь месяцев этого года было продано 1258 квартир. За январь-август 2022 года была заключена 1621 сделка.
Стабильность цен фиксируется на протяжении 11 месяцев – по данным на конец августа, средняя стоимость 1 кв. метра свободных квартир составила 3351 евро.
В августе на Вильнюсский рынок дополнительно были выведены 144 квартиры в новостройках. Всего в Вильнюсе покупатели могут выбрать из 3664 квартир, предлагаемых застройщиками на первичном рынке. Предложение сохраняет стабильность уже 8 месяцев подряд.
В начале сентября максимальное предложение приходится на средний сегмент – 1344 квартиры, цены на которые колеблются в пределах 3150 евро/кв. м. – 3700 евро/кв. м., а минимальное – в престижном сегменте (1046 квартир), по цене более 3700 евро/кв. м. Покупателям жилья эконом-класса предлагается 1274 квартиры, их стоимость на рынке менее 3150 евро/кв. м.