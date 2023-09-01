Прекращено расследование по делу ксендза Паликши: сексуальные отношения были по согласию

Как сообщила в пятницу Генеральная прокуратура, прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры, исследовав данные, собранные в ходе возобновленного досудебного расследования, и показания свидетелей, принял решение о прекращении досудебного расследования по делу о предполагаемых преступлениях сексуального характера, совершенных К. Паликшей против несовершеннолетнего лица в период с 2018 по 2020 гг.

"Такое решение было принято после того, как было установлено, что не было совершено никакого деяния с признаками преступления или уголовного проступка", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По данным прокуратуры, в ходе расследования в целях выявления возможных преступных деяний и проведения подробного и беспристрастного расследования всех обстоятельств дела был допрошен предположительно потерпевший молодой человек, другие свидетели, которые могли предоставить следствию существенную информацию, а также был проведен ряд дополнительных следственных мероприятий.