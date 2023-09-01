Настроение 1 сентября на цветочном рынке и около школы: какие гладиолусы покупают, чего хотят дети

Женщина, которая привела дочь в 1 класс гимназии сказала, что им много денег тратить на этот учебный год не пришлось.

"Дочь немного переживает, школа новая, идет в школу первый раз, - сказала женщина. – Мы ничего не покупали, поэтому особых трат не было. Дочь надеется, что в школе будет хорошо".

Некоторые ученики не скрывают, что они не соскучились по школе. Одним любопытно, что за новый класс, другим интересно, кто из учителей у них будет. Женщина сказала, что дорого стоит собрать ребенка в первый класс начальной школы.

"Когда идешь в первый класс гимназии, многое уже есть, а вот когда идешь в школу в первый раз - много всего надо купить", – заметила женщина.

Другая женщина, которая привела в школу второклассника и семиклассника, сказала, что пришлось потратиться.

"Дороже всего стоили учебники, ранцы, канцтовары, одежда – дети растут, нога выросла. А еще и за кружки надо платить. Каждый по два посещает", – сказала женщина.