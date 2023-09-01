Председатель партии труда: нам выгоднее, если свободные рабочие места займут близкие Литве культурно люди

"Для нас было бы гораздо выгоднее, если бы эти свободные рабочие места заняли белорусы, а не (лица – ELTA) из Нигерии, из Ливана или из стран Северной Африки, где люди просто культурно совершенно другие", - сказал А. Мазуронис, оценивая дискуссии об иммиграционной политике Литвы.
"Лучше бы нам создать такие условия, чтобы те люди, которые заполнят эти места, где есть потребность, были близки нам культурно и ценностно", - пояснил парламентарий.
По мнению А. Мазурониса, прием на работу людей из далеких стран – например, стран Северной Африки – может вызвать проблемы в области культуры и национальной безопасности.
"Мне кажется, что из соседних стран это делать (нанимать людей – ELTA) гораздо логичнее, чем из стран Северной Африки, где мы можем столкнуться не только с некоторыми проблемами интеграции, некоторыми образованиями гетто, некоторым неприятием нашей культуры, наши обычаев, наших определенных традиций, но мы очень легко можем столкнуться с вызовами в области национальной безопасности и обороны", - сказал председатель "трудовиков".
Поэтому, подчеркнув неизбежность иммиграционных процессов, А. Мазуронис подчеркнул, что Литва должна создать долгосрочную стратегию по этому вопросу.
"Неизбежно, что вода течет там, где есть уклон. Там, где есть потребность в (трудящихся – ELTA) людях, там есть и предложение ", - сказал политик, признав, что литовский бизнес сталкивается с нехваткой рабочей силы.
"Мне кажется, что у государства должно быть долгосрочное видение и долгосрочная стратегия, в каком направлении расставлены приоритеты по привлечению людей", - заключил он.
На этой неделе Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) совместно с Комитетом по иностранным делам обсудили иммиграционные тенденции и процессы в стране. После встречи председатель (КНБО) Лауринас Кащюнас сказал, что в миграционных процедурах отсутствует более глубокий анализ и оценка с точки зрения безопасности страны. Поэтому органы, ответственные за миграцию, попросили представить возможные улучшения законодательной базы, которые могли бы ужесточить действующую в настоящее время процедуру.
Ранее Департамент миграции информировал, что за первое полугодие 2023 г. численность проживающих в Литве граждан зарубежных стран увеличилось примерно на 6 тыс. По данным на 1 июля, всего в Литве проживают 195 550 иностранцев, в январе таких лиц было 189 411. Сообщается, что значительно увеличилась численность проживающих в стране белорусов, незначительно – россиян.