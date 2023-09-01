Председатель партии труда: нам выгоднее, если свободные рабочие места займут близкие Литве культурно люди

"Для нас было бы гораздо выгоднее, если бы эти свободные рабочие места заняли белорусы, а не (лица – ELTA) из Нигерии, из Ливана или из стран Северной Африки, где люди просто культурно совершенно другие", - сказал А. Мазуронис, оценивая дискуссии об иммиграционной политике Литвы.

"Лучше бы нам создать такие условия, чтобы те люди, которые заполнят эти места, где есть потребность, были близки нам культурно и ценностно", - пояснил парламентарий.

По мнению А. Мазурониса, прием на работу людей из далеких стран – например, стран Северной Африки – может вызвать проблемы в области культуры и национальной безопасности.