Президент: вернуть девочку из России будет непросто, но связи с органами власти установлены

"Наши учреждения делают все, что могут. На данный момент установлены связи с российскими органами власти, я вижу, что сотрудничество происходит – ведь международные конвенции и соглашения обязывают даже такие страны, как Россия, хотя бы демонстрировать и имитировать какое-то сотрудничество", - в пятницу журналистам сказал Г. Науседа.
По словам президента, хотя процесс возвращения девочки обнадеживает, он будет непростым.
"Мы должны сделать все, чтобы вернуть девочку, мы не можем принимать и мириться с подобными вещами. Я надеюсь, что благодаря нашим органам власти эта повозка тронется с места, хотя приходится признавать, что человек, который вывез эту девочку, готовился и планировал заранее, и это не такой уж простой политико-правовой процесс", - сказал он. отметил глава страны.
В воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.
В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
По факту похищения ребенка начато досудебное расследование. По факту незаконного пересечения государственной границы досудебное расследование возбудила и СОГГ.
На совещании Национального центра кризисного управления было решено объявить розыск человека, похитившего ребенка, обратиться для этого в Интерпол и попытаться установить контакт с российскими органами.
По словам литовских пограничников, российские сотрудники сообщили, что ребенок в безопасности и о нем позаботились. Однако в понедельник российские пограничники сообщили, что отказываются выдать Литве мужчину, сбежавшего в Россию с похищенным ребенком. Как сообщает СОГГ, российские сотрудники заявили, что задержанный отец ребенка является гражданином России, поэтому не видят оснований для его передачи Литве.