Президент: вернуть девочку из России будет непросто, но связи с органами власти установлены

"Наши учреждения делают все, что могут. На данный момент установлены связи с российскими органами власти, я вижу, что сотрудничество происходит – ведь международные конвенции и соглашения обязывают даже такие страны, как Россия, хотя бы демонстрировать и имитировать какое-то сотрудничество", - в пятницу журналистам сказал Г. Науседа.

По словам президента, хотя процесс возвращения девочки обнадеживает, он будет непростым.

"Мы должны сделать все, чтобы вернуть девочку, мы не можем принимать и мириться с подобными вещами. Я надеюсь, что благодаря нашим органам власти эта повозка тронется с места, хотя приходится признавать, что человек, который вывез эту девочку, готовился и планировал заранее, и это не такой уж простой политико-правовой процесс", - сказал он. отметил глава страны.