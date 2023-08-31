СМИ: за закрытие прохода к озеру в Гульбинайском квартале назначен штраф в 10 евро

Как сообщает Delfi, сотрудники Департамента охраны окружающей среды (ДООС), обнаружив в лесу Гульбинайского квартала запертой калитку, через которую можно пройти к озеру через лес, приняли решение, что это – нарушение законодательства, определяющего порядок посещения леса, и назначили за это штраф в размере половины суммы минимального штрафа в 20 евро.

Указывается, что в данном случае было оштрафовано физическое лицо, ограничившее доступ к лесным угодьям. В результате этого в отношении лица был составлен протокол об административном правонарушении, однако, как сообщает Delfi, штраф не был уплачен, поэтому дело об административном правонарушении было передано на рассмотрение во внесудебном порядке.

Также, по данным Delfi, ДООС распорядился обеспечить постоянный свободный доступ граждан к государственным лесным угодьям.