31 августа 2023 г. 15:23

Вильнюсский муниципалитет объявил конкурс на должность главного архитектора столицы

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
Euros
Euros
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Вильнюсский муниципалитет объявил конкурс на должность главного архитектора столицы, сообщает глава администрации Адомас Бужинскас. Главному архитектору предлагают зарплату в размере от 2976 евро "на бумаге". Заявки принимаются до 14 сентября 2023 года.

"Когда мы приглашаем на работу в муниципалитет, часто акцентируем, что в нашей команде вы так или иначе создаете Вильнюс. Именно главный архитектор становится лидером таких создателей-творцов и напрямую участвует в формировании городской политики по планированию территорий и ландшафтным вопросам. Работа эта непростая, поскольку именно архитектор должен учитывать интересы и ожидания как жителей и бизнеса, так и различных общин и искать наилучший вариант для города", – писал в фейсбуке Бужинскас.

"Для этого нужно обладать большим чувством ответственности, амбициями и уметь руководить профессиональной командой создателей Вильнюса. Поэтому мы предлагаем конкурентоспособную зарплату, пакет дополнительных бонусов и немало интереса со стороны СМИ, пропорционального занимаемой должности. Подавайте заявки до 14 сентября", – информировал Бужинскас.

Напомним, что бывший главный архитектор города Миндаугас Пакальнис покинул свой пост по соглашению сторон 7 августа 2023 года.

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