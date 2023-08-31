Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку. Его называли претендентом на пост генсека НАТО

"Вот и все, ребята! Для меня было большой честью служить этой великой нации", — написал Уоллес, добавив, что направил прошение об отставке премьер-министру Риши Сунаку.

В ответном письме, опубликованном на сайте британского правительства, Сунак принял отставку Уоллеса и отметил его "исключительно важную роль" в поддержке Украины.

"Ваше стратегическое предвидение и ясность были бесценны для страны и безопасности континента. Вы раньше других увидели истинные намерения Владимира Путина в Украине. Ваша решимость доставить Киеву оружие до нападения россиян существенно повлияла на способность украинцев сопротивляться вторжению", — заявил Сунак.

Бен Уоллес занимал пост министра обороны Великобритании с июля 2019 года. Он сохранил за собой эту должность в кабинетах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. О планах уйти в отставку Уоллес еще в июле заявлял газете The Times.

Новым главой британского оборонного ведомства назначен министр энергетической безопасности Грант Шеппс.