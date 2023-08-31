В Вильнюсе открыт первый магазин, где нуждающиеся бесплатно могут взять продукты

"Каждый человек хотел бы сам выбрать продукты, в которых он нуждается, как в обычном магазине, а не получить паек на складе, отстояв в очереди. Ведь и эти люди заслуживают уважения. (…) За продуктами приходят работающие люди с небольшим достатком, инвалиды, пенсионеры, одинокие мамы.И этот круг расширяется – сейчас в Вильнюсе и Вильнюсском районе - отсюда будут приезжать в этот магазин нуждающиеся, насчитывается почти 50 000 человек, получающих помощь. Все желающие получить помощь, должны обращаться в староство", – сказал глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.