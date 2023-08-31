31 августа 2023 г. 14:34

В Вильнюсе открыт первый магазин, где нуждающиеся бесплатно могут взять продукты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

31 августа в Вильнюсе открылся первый магазин "Продовольственного банка", в котором нуждающиеся смогут взять необходимые им продукты, как в обычном магазине, но за них не придется платить. Планируется, что такой магазин каждую неделю будет принимать больше 1000 человек.

"Каждый человек хотел бы сам выбрать продукты, в которых он нуждается, как в обычном магазине, а не получить паек на складе, отстояв в очереди. Ведь и эти люди заслуживают уважения. (…) За продуктами приходят работающие люди с небольшим достатком, инвалиды, пенсионеры, одинокие мамы.И этот круг расширяется – сейчас в Вильнюсе и Вильнюсском районе - отсюда будут приезжать в этот магазин нуждающиеся, насчитывается почти 50 000 человек, получающих помощь. Все желающие получить помощь, должны обращаться в староство", – сказал глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.

Он отметил, что списки нуждающихся будут составлять по рекомендациям муниципалитетов. Каждый человек сможет получить не больше 5 кг продуктов – хлеба, овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов.

По словам Гурявичюса, магазин, открытый на проспекте Конституциёс – первое подобное место не только в Литве, но и во всей Европе.

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