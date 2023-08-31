31 августа 2023 г. 10:56

После закрытия КПП в Литве растет нагрузка на латвийско-белорусской границе

 
rus.DELFI.lv
Latvijos-Baltarusijos pasienis
Latvijos-Baltarusijos pasienis
ФОТО: AFP / Scanpix
Когда соседние страны закрывают пункты пересечения границы с Беларусью, последствия ощущаются и в Латвии — поток товаров, грузовиков и пассажиров через латвийские пограничные переходы увеличивается, сообщили Государственная пограничная охрана и таможня Латвии.

Как отмечает LSM.lv, закрывать какие-либо пункты пограничного контроля Латвия сейчас не планирует, однако работа нескольких из них была приостановлена несколько лет назад. В настоящее время из Латвии в Беларусь и наоборот можно добраться через Силене или Патерниеки.

Через пункт Индра ходят только грузовые поезда. Есть также четыре пункта пропуска через границу, когда-то построенные для местных жителей, но ни один из них не работает после пандемии. На границе с Беларусью продолжается не только нелегальная миграция, но и давление контрабанды.

Таможня Латвии сообщает, что количество случаев контрабанды, выявленных на зеленом коридоре, увеличилось.

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