Советник президента: глава государства призывает найти способы лучше защитить границу с Россией

"Упомянутый случай и дело семьи Вильчинскасов демонстрируют, что граница с Беларусью защищена лучше, чем граница с Россией. Президент призывает найти способы лучше защитить границу с Россией", - сказала советник президента И. Сегаловичене радио LRT в четверг.
Она отметила, что в процессе возвращения девочки в Литву учреждения страны должны и обязаны сделать больше, чем могут, в поисках решения, позволяющего как можно скорее вернуть девочку в Литву.
"Президент следит за этой ситуацией, мы общаемся с институтами, знаем об их действиях и надеемся на лучшее. Работа учреждений должна быть скоординированный. Эта девочка – дитя Литвы, и государственные учреждения должны делать то, что могут, больше, чем могут – брать новейший опыт зарубежных стран, партнеров, использовать неправительственный сектор, сообщество медиаторов, и мы надеемся, что это общение, скоординированные действия принесут положительные результаты", - подчеркнула советник президента.
И. Сегаловичене: в Литве не хватает превентивных услуг
Она также отмечает, что недавний случай и история семьи Вильчинскасов, прогремевшая ранее этим летом, демонстрируют, что в литовской системе социального обеспечения не хватает превентивных услуг для семей. По ее словам, об этом свидетельствует как количество разводов в стране, так и увеличение количества споров между родителями относительно детей.
"Эти два случая, а также общий рост количества споров вокруг детей, по сравнению, например, с 2020 и 2021 годами, их стало практически в два раза больше. Это демонстрирует и очень ясно показывает нам, что сегодня в Литве в системе социального обеспечения отсутствует очень важный элемент (...) – я говорю о превентивных услугах", - сказала И. Сегаловичене.
"Сегодня социальные службы больше ориентированы на последствия (...). Сейчас в законе прописано, что существуют такие превентивные услуги как вид. Однако мы должны говорить о его финансировании, о человеческих ресурсах, об организационных структурах и иметь очень четкую позицию государства", - сказала советник президента.
Она отмечает, что превентивные услуги включают в себя систему обучения подготовке к отцовству и материнству, тренинги позитивного родительства, курсы конструктивного общения родителей друг с другом.
ELTA напоминает, что в воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.
В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
По факту похищения ребенка начато досудебное расследование. По факту незаконного пересечения государственной границы досудебное расследование возбудила и СОГГ.
На совещании Национального центра кризисного управления было решено объявить розыск человека, похитившего ребенка, обратиться для этого в Интерпол и попытаться установить контакт с российскими органами.
По словам литовских пограничников, российские сотрудники сообщили, что ребенок в безопасности и о нем позаботились.
Однако в понедельник российские пограничники сообщили, что отказываются выдать Литве мужчину, сбежавшего в Россию с похищенным ребенком. Как сообщает СОГГ, российские сотрудники заявили, что задержанный отец ребенка является гражданином России, поэтому не видят оснований для его передачи Литве.