Погранкомитет РБ: вооруженные латвийские военные нарушили белорусскую границу

"Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию", заявили в ведомстве Беларуси.