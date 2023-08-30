Погранкомитет РБ: вооруженные латвийские военные нарушили белорусскую границу

"Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию", заявили в ведомстве Беларуси.
"О факте незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь в установленном порядке проинформирована сопредельная сторона. Пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций", подчеркнули в Погранкомитете РБ.
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