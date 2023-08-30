Реагируя на высказывания папы римского Франциска о России МИД Литвы вызывает представителя Ватикана

"Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция на разговор в начале сентября, когда архиепископ Петар Раич вернется из отпуска", - сообщила Elta пресс-секретарь министра иностранных дел Паулина Левицките.

Собравшейся в католической церкви в Санкт-Петербурге группе папа римский сказал, что "вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, (страны) большой культуры и большой человечности", - говорится в распространенном в сети видеоролике.