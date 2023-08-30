Исследование: количество литовцев, работающих на дополнительной работе, сокращается

Согласно исследованию, наибольшая доля литовцев, получающих дополнительный доход, была зафиксирована в 2017 году, когда каждый второй (52 проц.) житель страны сообщил о получении дополнительного дохода за последние 12 месяцев. В 2021 г. эта доля снизилась примерно до 44 проц., в этом году – до 39 проц.

"Доля населения, получающего дополнительные доходы, остается относительно высокой, хотя и имеет тенденцию к снижению. Это связано с несколькими тенденциями. Во-первых, все больше людей выбирают официальные формы дополнительной деятельности. Во-вторых, по мере роста доходов и повышения уровня жизни дополнительные заработки для некоторых людей становятся менее значимыми", - сказала руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.