Исследование: количество литовцев, работающих на дополнительной работе, сокращается

Согласно исследованию, наибольшая доля литовцев, получающих дополнительный доход, была зафиксирована в 2017 году, когда каждый второй (52 проц.) житель страны сообщил о получении дополнительного дохода за последние 12 месяцев. В 2021 г. эта доля снизилась примерно до 44 проц., в этом году – до 39 проц.
"Доля населения, получающего дополнительные доходы, остается относительно высокой, хотя и имеет тенденцию к снижению. Это связано с несколькими тенденциями. Во-первых, все больше людей выбирают официальные формы дополнительной деятельности. Во-вторых, по мере роста доходов и повышения уровня жизни дополнительные заработки для некоторых людей становятся менее значимыми", - сказала руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.
По ее словам, о тенденции последнего времени свидетельствует тот факт исследования, что в этом году целых 27 проц. жителей указали, что дополнительный заработок для них неактуален. По сравнению с 2021 г. количество так утверждающих жителей увеличилось почти в 2 раза.
В ходе исследования также установлено, что основной причиной браться за дополнительную работу является желание увеличить доход. Ее в этом году указали 57 проц. жителей, работавших на дополнительных работах. Более 31 проц. жителей в качестве одного из факторов назвали высокую инфляцию, еще 24 проц. респондентов сказали, что браться за дополнительную деятельность их побуждают возможности самовыражения.
Как и в предыдущие годы, чтобы дополнительно подзаработать люди прибегают к разным источникам доходов. 15 проц. жителей утверждают, что они зарабатывают дополнительные деньги, продавая предметы, которыми они больше не пользуются, через торговые платформы предметами, порталы для объявлений или интернет-группы.
Второе место по дополнительному доходу занимает продажа услуг фрилансера. В эту сферу входят фотография, перевод, создание вебсайтов и подобные услуги, этот способ дополнительного заработка назвали 10,5 проц. жителей. На третьем месте – доходы от консалтинговых услуг, которые указали 8 проц. жителей.
6 проц. жителей указали, что получили дополнительный доход с продажи продуктов питания, 5,3 проц. с продажи рукоделий, 4,4 проц. со сдачи в аренду собственного имущества.