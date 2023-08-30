В Швейцарии отдали под суд бывшего бойца белорусского СОБРа, обвиняемого в "насильственном исчезновении" оппонентов Лукашенко

Об этом говорится в совместном пресс-релизе Международной федерации за права человека (FIDH), неправительственной организации TRIAL International и белорусского правозащитного центра «Вясна», поступившем в редакцию «Медузы».

«Первое в истории судебное преследование предполагаемого члена „эскадрона смерти“ Лукашенко является мощным сигналом: правосудие по международным преступлениям может и будет осуществляться независимо от государственных границ и времени, прошедшего с момента совершения преступлений», — заявил адвокат «Вясны» Павел Сапелко.

Имя Юрия Гаравского впервые появилось в СМИ в 2019 году, когда он в интервью Deutsche Welle рассказал о причастности к политическим убийствам бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома республики Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, пропавших в Минске в период с мая по сентябрь 1999 года. Расследование их исчезновений не дали никаких результатов.