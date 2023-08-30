30 августа 2023 г. 10:58

Глава Погранслужбы: похищенный ребенок не был передан Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rustamas Liubajevas
Rustamas Liubajevas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустамас Любаевас сообщил, что отец, в воскресенье похитивший свою малолетнюю дочь и сбежавший в Россию, в настоящее время российскими сотрудниками освобожден, он находится в Калининградской области, похищенный ребенок пока не был передан Литве.

"Такая передача (похищенного ребенка в Литву – ELTA) не состоялась. Также у нас есть информация, что указанный человек, который, вероятно, имеет гражданство Российской Федерации, освобожден и в настоящее время находится в Калининградской области", - сообщил в среду радио LRT Р. Любаев.

В воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.

В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
По факту похищения ребенка начато досудебное расследование. По факту незаконного пересечения государственной границы досудебное расследование возбудила и СОГГ.

На совещании Национального центра кризисного управления было решено объявить розыск человека, похитившего ребенка, обратиться для этого в Интерпол и попытаться установить контакт с российскими органами.
По словам литовских пограничников, российские сотрудники сообщили, что ребенок в безопасности и о нем позаботились. Однако в понедельник российские пограничники сообщили, что отказываются выдать Литве мужчину, сбежавшего в Россию с похищенным ребенком.

Как сообщает СОГГ, российские сотрудники заявили, что задержанный отец ребенка является гражданином России, поэтому не видят оснований для его передачи Литве.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии