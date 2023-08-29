29 августа 2023 г. 16:06

Toyota остановила производство на всех заводах в Японии

 
Euronews
ФОТО: Justas Lengvinas

Компания Toyota остановила работу всех своих заводов в Японии, столкнувшись с неисправностью производственной системы.

Компания Toyota Motor во вторник приостановила операции на всех своих сборочных заводах в Японии в связи с неисправностью производственной системы.

Она пытается выяснить причину проблемы, но не связывает ее с кибератакой. Из-за сбоя компания не в состоянии заказывать комплектующие.

Доля 14 японских заводов Toyota составляет около трети мирового производства компании - глобального лидера по объемам продаж.

В последнее время японские предприятия столкнулись с волной телефонных звонков с угрозами, которые, по мнению властей, поступают из Китая.

Власти предполагают, что они поступают из Китая и вызваны началом сброса в океан очищенной воды с АЭС "Фукусима".

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Euronews
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