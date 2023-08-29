Путин не пойдет на похороны Пригожина

«Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», – заявил он, передает ТАСС.
Напомним, Евгений Пригожин, которого называли «поваром Путина», и другие руководители ЧВК «Вагнер» погибли на прошлой неделе в результате падения самолета в Тверской области РФ. В воскресенье Следком России подтвердил по результатам генетической экспертизы, что среди погибших был Пригожин.