29 августа 2023 г. 12:56

Путин не пойдет на похороны Пригожина

 
Reform.by
Jevgenijaus Prigožino portretas
Jevgenijaus Prigožino portretas
ФОТО: telegram

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», – заявил он, передает ТАСС.

Напомним, Евгений Пригожин, которого называли «поваром Путина», и другие руководители ЧВК «Вагнер» погибли на прошлой неделе в результате падения самолета в Тверской области РФ. В воскресенье Следком России подтвердил по результатам генетической экспертизы, что среди погибших был Пригожин.

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