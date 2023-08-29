После смерти Пригожина премьер призывает не расслабляться: Беларусь есть, была и будет источником нестабильности

"Что будет с наемниками "Вагнер" – нам действительно нужно следить за ситуацией и наши институты, несомненно, этим занимаются. Но я бы не стала ни повышать уровень угрозы в связи с этой ситуацией, ни (...) говорить, что она сильно улучшилась, потому что кто-то сбил самолет Пригожина и увидел необходимость от него избавиться, потому что нам действительно нужно некоторое время, чтобы увидеть, что будет дальше с теми людьми, которые были в Беларуси", - сказала во вторник радио LRT И. Шимоните.
"Я бы не советовала слишком расслабляться. Мы постоянно следим за ситуацией – и когда "Вагнер" там не было, и когда там появились наемники, и сейчас, когда Пригожина нет", - заверила премьер.
И. Шимоните подчеркнула, что Беларусь представляет определенную угрозу в связи с минским режимом.
"Беларусь есть, была и будет соседом, который сам по себе является источником нестабильности. Если не по одной причине, то по другим причинам – в первую очередь потому, что государство возглавляет самопровозглашенный президент, который может использовать всевозможные инструменты, чтобы попытаться что-то для себя выторговать – мы видели нелегальную миграцию до вторжения в Украину и различные другие вещи. В этом смысле мы не можем сказать, что в Беларуси что-то вдруг взяло и улучшилось", - сказала И. Шимоните.
Как сообщалось в прошлую среду, в Тверской области России разбился частный самолет "Embraer Legacy 600", принадлежащий Е. Пригожину.
По результатам генетических исследований российские власти официально подтвердили смерть главы группировки наемников "Вагнер".
По официальным данным, причина крушения пока неизвестна. Однако значительная часть российской общественности, а также правительства западных стран считают, что крушение частного самолета лидера "Вагнер" не было несчастным случаем.