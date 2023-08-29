Советник президента: для тех, кто ведет честный бизнес, закрытие КПП на границе с Беларусью не должно вызвать проблем

"Интересы бизнеса всегда важны, но мы также должны учитывать тот фактор, что не на всех пунктах пересечения границы были рентгеновские аппараты. То есть не у всех была возможность просканировать грузовики, увидеть, что они везут внутри", - рассказала во вторник "Žinių radijas" А. Скайсгирите.

"Теперь те (КПП – ELTA), где есть рентгеновские аппараты, останутся открытыми и не должны создавать никаких проблем для тех, кто ведет честный бизнес", - отметила она.

Как Elta сказал генеральный секретарь национальной ассоциации автоперевозчиков "Linava" Зенонас Буйвидас, планы Министерства внутренних дел (МВД) по закрытию еще двух КПП на границе с Беларусью негативно скажутся на транспортной отрасли. По его словам, такое решение ухудшит имидж Литвы как транзитной страны.

З. Буйвидас заявил, что закрытие еще двух КПП на границе с Беларусью может привести к удвоению очередей на границе. По его словам, растущие очереди приведут к тому, что литовский бюджет будет получать меньше денег.