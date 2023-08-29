Эфир Delfi с Юрием Гудыменко: продвижение ВСУ в Запорожье, мятежи в России и заявления папы римского

ВСУ имеют все больше успехов в Запорожской области - за последние сутки они продвинулись вперед возле села Вербовое. Российские оккупанты, в свою очередь, пытаются организовать наступление в районе Купянска в Харьковской области. О ситуации на фронтах, возможных новых мятежах внутри России и о том, какую политику выстраивать в отношении агрессора в будущем беседуем с младшим сержантом ВСУ, публицистом и блогером, уроженцем Запорожья Юрием Гудыменко.