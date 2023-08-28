Латушко: Минск выдает боевикам ЧВК "Вагнер" новые паспорта

Он сообщил, что такая практика длится уже месяц, и предположил, что она может быть связана с подготовкой диверсий и терактов. По словам Латушко, у него нет данных о том, сколько паспортов уже выдано. "По подтвержденной нами информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта, настоящие документы, но, естественно, оформленные на другие имена. Поэтому они могут просто въезжать на территорию Евросоюза через пограничные переходы", - указал белорусский оппозиционер в эмиграции и глава Народного антикризисного управления (НАУ).