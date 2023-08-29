Правда, что "у Всемирной Организации Здравоохранения есть право насильственно вакцинировать"?

Тезисы
Всемирная Организация Здравоохранения получит право насильно, против их воли, заставлять людей подчиняться таким медицинским процедурам, как – карантин, вакцинирование, чипирование и эвтаназия.
Вердикт
Все, о чем говорится в видеосюжете – не правда. Всемирная Организация Здравоохранения занимается вопросами здравоохранения, а не террором и насилием. Насильственный карантин, чипирование, эвтаназия, по приказу ВОЗ – все это фрагменты разных конспирологических теорий. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Всемирная Организация Здравоохранения придерживается следующих принципов, изложенных в преамбуле Устава:
* Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов;
* Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения;
* Здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств;
* Достижения любого государства в области улучшения и охраны здоровья представляют ценность для всех;
* Неравномерное развитие в разных странах мер в области здравоохранения и борьбы с болезнями, в особенности с заразными болезнями, является общей опасностью;
* Здоровое развитие ребенка является фактором первостепенной важности; способность жить гармонично в меняющихся условиях среды является основным условием такого развития;
* Предоставление всем народам возможности пользования всеми достижениями медицины, психологии и родственных им наук является необходимым условием достижения высшего уровня здоровья;
* Просвещенное общественное мнение и активное сотрудничество со стороны общества крайне важны для улучшения здоровья народа.
* Правительства несут ответственность за здоровье своих народов, и эта ответственность требует принятия соответствующих мероприятий социального характера в области здравоохранения.
Страны, которые входят в состав ВОЗ, участвуют в разработке Договора по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования, однако этот договор не предусматривает ничего такого, о чем говорится в видеоклипе. Принципы, которых придерживается ВОЗ, исключает какое-либо насилие по отношению к людям. Осуществление того, о чем сообщают создатели видеоролика, потребовало бы кардинального изменения устава Всемирной Организации Здравоохранения и превращение ее в орудие террора, что, несомненно, стало бы известно широкой общественности и вызвало бы огромный резонанс. И фактически означало бы прекращение существования ВОЗ.
Ни НАТО, ни МФВ, ни ООН, ни ЕС, ни какие либо другие организации не обладают механизмами, чтобы наделить ВОЗ правами для осуществления масштабного террора по отношению к жителям Земли.
Всемирная Организация Здравоохранения регулярно фигурирует в самых невероятных конспирологических теория. О некоторых из них уже писали и мы, и наши коллеги из других изданий. С этими публикациями можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Эвтаназия разрешена в ряде стран, но даже в них регламентируется строгими правилами и законами этих государств. Поэтому нет и речи, что какая-либо организация получит право насильственной эвтаназии.
По мнению сторонников теории чипирования, чипы, при помощи которых мировые элиты намереваются управлять человечеством, вводятся в организм посредством вакцинации. Обычно одним из руководителей проекта чипирования объявляется американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс. Чипирование – конспирологическая теория, которая себя дискредитировала и является несостоятельной.
- Источники
- Принципы и устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
- Договор о создании Европейского союза
- НЕПРАВДА: После завершения пандемии ВОЗ признала вред вакцин от COVID-19;
- Фейк: „ВОЗ планирует лишить людей базовых прав”
- Договор по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования
- Фейк: всех жителей старше 60 – 65 лет ждет эвтаназия
- Эвтаназия – что кроется за этим термином
- Коронавирус и теория заговора. При чем тут Билл Гейтс и ветеринарный институт