Правда, что "у Всемирной Организации Здравоохранения есть право насильственно вакцинировать"?

Страны, которые входят в состав ВОЗ, участвуют в разработке Договора по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования, однако этот договор не предусматривает ничего такого, о чем говорится в видеоклипе. Принципы, которых придерживается ВОЗ, исключает какое-либо насилие по отношению к людям. Осуществление того, о чем сообщают создатели видеоролика, потребовало бы кардинального изменения устава Всемирной Организации Здравоохранения и превращение ее в орудие террора, что, несомненно, стало бы известно широкой общественности и вызвало бы огромный резонанс. И фактически означало бы прекращение существования ВОЗ.