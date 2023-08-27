Квартира в Каунасе с интерьером межвоенного времени

"В Каунасе самые красивые здания были построены именно в межвоенное время. В архитектуре появился великолепный стиль ар-деко, только взгляните на Центральный каунасский почтамт!", – сказала Маркаускене.

Дом Маркаускасов дышит межвоенным временем: здесь стоят столетние кресла, столы, буфет, пианино.

"Радует, что наш интерьер совершенно литовский, даже, я сказала бы, каунасский", – заметила собеседница.

Маркаускасы поселились в Вилиямполе 6 лет назад, купив квартиру площадью 71 кв. м с характерными для ар-деко закругленными формами стен.

"У ар-деко практически нет острых углов: мебель, столы, буфеты, даже стулья – округлые или с изогнутыми углами. Для детей это безопасный дом", – сказала Маркаускене.

Сначала семья перекрасила стены в квартире: спальня стала зеленой, коридор синим, гостиная - черной.

"Черный - мой любимый цвет, он мне кажется уютным, на черном фоне все вещи красиво раскрываются. Этот цвет в интерьере увеличивает пространство", – сказала художница.