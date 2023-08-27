27 августа 2023 г. 08:01

Квартира в Каунасе с интерьером межвоенного времени

 
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Art deco stiliaus butas Kaune (R. Tenio nuotr.)
Art deco stiliaus butas Kaune (R. Tenio nuotr.)

"Моя самая большая мечта – оказаться в межвоенном времени", – сказала художница Каролина Маркаускене, которая в Вилиямполе, на ул. Байору оборудовала квартиру в стиле ар-деко. Она живет в этой квартире с мужем и тремя детьми, пишет Kas vyksta Kaune.

"В Каунасе самые красивые здания были построены именно в межвоенное время. В архитектуре появился великолепный стиль ар-деко, только взгляните на Центральный каунасский почтамт!", – сказала Маркаускене.

Дом Маркаускасов дышит межвоенным временем: здесь стоят столетние кресла, столы, буфет, пианино.

"Радует, что наш интерьер совершенно литовский, даже, я сказала бы, каунасский", – заметила собеседница.

Маркаускасы поселились в Вилиямполе 6 лет назад, купив квартиру площадью 71 кв. м с характерными для ар-деко закругленными формами стен.

"У ар-деко практически нет острых углов: мебель, столы, буфеты, даже стулья – округлые или с изогнутыми углами. Для детей это безопасный дом", – сказала Маркаускене.

Сначала семья перекрасила стены в квартире: спальня стала зеленой, коридор синим, гостиная - черной.

"Черный - мой любимый цвет, он мне кажется уютным, на черном фоне все вещи красиво раскрываются. Этот цвет в интерьере увеличивает пространство", – сказала художница.

Больше всего времени семья проводит в объединенной с кухней гостиной. Внимание здесь привлекает красивый комплект мебели в стиле ар-деко, произведенный в Литве. Его семья купила на аукционе.

Мебель и посуду в стиле ар-деко семья покупает в интернете, в антикварных магазинах, на аукционах, в магазинах подержанной одежды, а иногда находит у контейнеров.

Маркаускасы интересуются историей и знаменитыми жителями Каунаса.

Они посещают мемориальные музеи-квартиры, чтобы почерпнуть идеи: это музей Кипраса Петраускаса, Аделе и Паулюса Галаунисов, Юозаса Зикараса, Людаса Труйкиса, Мариёны Ракаускайте и др. В этих музеях сохранен привлекательный интерьер, которому уже сто лет.

Самая большая мечта Маркаускене - оказаться в межвоенном времени и пригласить в своей дом деятелей искусства того периода: Ольгу Дубенецкене-Калпокене, Пятраса Калпокаса, Владимираса Дубенецкаса, Кипраса Пятраускаса, Галаунисов, Зикараса, Труйкиса, Юстинаса Веножинскиса и др.

В гостиной у Маркаускасов стоит монстера - популярное растение в то время.

В спальне внимание привлекает красивое кресло, которое супруги нашли у мусорного контейнера. Его Вилюс, муж Маркаускене, сам отреставрировал.

В детской комнате стоит пианино Ibach, которое прежде принадлежало сестре литовского композитора Балиса Дварёнаса Юлии Дварёнайте. Ноты, лежащие на пианино, семья купила антикварном магазине - это пять оригинальных нотных тетрадей Микалоюса-Константинаса Чурлёниса, изданные в 1925 г. Стасисом Шимкусом (иллюстрации - самого Чурлёниса).

Сейчас Маркаускасы ищут новое жилье, в этой квартире им стало тесно. "Может, переедем в историческое здание или какое-то поместье. Мечтать так здорово!", – рассказала Маркаускене.

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