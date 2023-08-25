Начинается последняя неделя лета: синоптики рассказали, какая погода ждет

В этот день ожидается переменная облачность, время от времени ожидаются прояснения. Местами возможны кратковременные дожди. В большинстве районов будет 20-25 градусов тепла. Прохладнее будет на северо-востоке – в Мажейкяй, Йонишкисе и Биржай, - там воздух прогреется до 20-22 градусов. Теплее всего будет на юго-западе – в Клайпеде, Шилуте, Таураге, Мариямполе, Алитусе, Варене, Друскининкай - до 25-27 градусов.
В ночь на субботу в большинстве районов пройдут небольшие ливни с грозами. Местами ливни будут сильные, с градом. Воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. Днем сохранится вероятность кратковременных осадков.
В субботу будет самый теплый день на этой неделе – воздух прогреется до 24-29 градусов тепла.
В ночь на воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами. Будет 14-19 градусов тепла.
В воскресенье днем также возможны небольшие дожди. Будет 21-26 градусов тепла.
В начале следующей недели во многих районах ожидаются небольшие дожди с грозами, местами осадки будут сильными. Ночью и утром будет 14-19 градусов тепла.
В понедельник днем местами пройдут небольшие дожди. Сохранится традиционная температура для литовского лета - 20-25 градусов тепла.
Во вторник ночью без дождя, будет 11-16 градусов тепла. Днем местами пройдут небольшие дожди, в большинстве районов будет 17-22 градусов тепла.
В среду погода будет переменчивой с небольшими ливнями и грозами. Станет немного теплее, поэтому в последние дни лета будет тепло.