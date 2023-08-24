Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

На встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным Путин заявил, что Пригожин "был человеком сложной судьбы, но талантливым", а также сказал, что ЧВК Вагнера внесла "весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине".

Также сообщается, что Путин "выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области".