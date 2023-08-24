Президент Эстонии требует от премьера страны объяснить сотрудничество ее мужа с Россией

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кая Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга. Карис отметил, что теперь Кая Каллас должна обсудить со своими советниками, что делать дальше.
«Премьер-министр должна решить сама, что она будет делать дальше. Насколько серьезным считают это дело она и ее коллеги — это ее решение. У меня нет всех деталей. Я не знаю, насколько это серьезно. Поэтому я и сказал, что ожидаю от премьер-министра более подробных разъяснений, чем это было до сих пор», — сказал Карис.
В среду портал ERR написал, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу премьер-министра Каи Каллас, Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией и после начала войны РФ против Украины, тогда как премьер-министр Каллас последовательно выступает за ужесточение санкций против России и разрыв отношений с Москвой.
Каллас отметила, что у Халлика нет клиентов из числа предпринимателей Российской Федерации, и что компания, о которой идет речь, помогает одному из эстонских клиентов прекратить производственную деятельность в России.
Она также подчеркнула, что она премьер-министр, а не предприниматель, и они с супругом не занимаются бизнесом, а все вопросы должны быть адресованы компании Stark Logistics.
По словам генерального директора Stark Logistics Кристьяна Краага, они не полностью остановили перевозки, и текущие несколько рейсов являются последними поставками. «Вывозим остатки с заводов, чтобы завершить деятельность», - уточнил он.
«До войны для нас было нормальным осуществлять 60-70 поставок в месяц в Россию и обратно. Сегодня от этого осталось примерно одна-две поставки в неделю, и все они связаны с одним клиентом: эстонской компанией AS Metaprint, которая публично рассказала СМИ о процессе прекращения производства в России», - прокомментировал Крааг.
Эстонские СМИ узнали в начале лета, что Каллас предоставила принадлежащей ее мужу фирме Novaria Consult заем в размере более 350 тысяч евро. Этой компании, в свою очередь, принадлежит 24,8% предприятия Stark Logistics.