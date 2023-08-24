Президент Эстонии требует от премьера страны объяснить сотрудничество ее мужа с Россией

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кая Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга. Карис отметил, что теперь Кая Каллас должна обсудить со своими советниками, что делать дальше.

«Премьер-министр должна решить сама, что она будет делать дальше. Насколько серьезным считают это дело она и ее коллеги — это ее решение. У меня нет всех деталей. Я не знаю, насколько это серьезно. Поэтому я и сказал, что ожидаю от премьер-министра более подробных разъяснений, чем это было до сих пор», — сказал Карис.

В среду портал ERR написал, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу премьер-министра Каи Каллас, Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией и после начала войны РФ против Украины, тогда как премьер-министр Каллас последовательно выступает за ужесточение санкций против России и разрыв отношений с Москвой.