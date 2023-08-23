23 августа 2023 г. 20:27

Росавиация сообщила о крушении в Тверской области бизнес-джета с Пригожиным на борту

 
bbcrussian.com
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
ФОТО: Stopkadras

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, сообщили в МЧС России. В Росавиации заявили, что среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.

Как уточнили в МЧС, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург. Спасатели проводят работы на месте крушения.

В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет — это бизнес-джет Embraer. По данным ведомства, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.

Сначала об авиакатастрофе в Тверской области сообщили телеграм-каналы. Baza и Mash, в частности, писали, что это бизнес-джет «Эмбрайер».

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что разбившийся самолет предположительно принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Евгений Пригожин действительно владеет самолетом Embraer Legacy 600. Бортовой номер самолета Пригожина — RA-02795.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии