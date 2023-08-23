МВД РФ разработало документы, которые усложнят "выход" из гражданства России

В проекте приказа об организации работы по проведению проверки наличия или отсутствия у лиц гражданства России говорится, что порядок проведения проверки устанавливается в соответствии с новым законом о гражданстве, который был принят в апреле 2023 года. Согласно этому приказу, устанавливается сам порядок проверки, форма заключения об установлении наличия или отсутствия гражданства России, перечень должностных лиц, которые уполномочены принимать решения о проведении проверок, порядок взаимодействия МВД с МИД, а также диппредставительствами и консульскими учреждениями.

Министерство внутренних дел разработало два проекта документа, касающегося проверок в отношении гражданства россиян. Первый документ — приказ об организации работы по проведению проверок наличия или отсутствия гражданства России. Второй — приказ об организации ведения статистического и персонального учета лиц, в отношении которых приняты решения о приеме в гражданство России или о прекращении российского гражданства. Документы опубликованы на сайте проектов нормативно-правовых актов, обратили внимание „Ведомости".

Министерство внутренних дел разработало два проекта документа, касающегося проверок в отношении гражданства россиян. Первый документ — приказ об организации работы по проведению проверок наличия или отсутствия гражданства России. Второй — приказ об организации ведения статистического и персонального учета лиц, в отношении которых приняты решения о приеме в гражданство России или о прекращении российского гражданства. Документы опубликованы на сайте проектов нормативно-правовых актов, обратили внимание „Ведомости".

Основанием для проведения проверки станет заявление, поступившее в МВД или консульство, о том, что у гражданина есть или отсутствует гражданство России (подает сам гражданин), либо такая проверка будет проводиться по инициативе МВД или МИД. Причем по собственной инициативе госорганы могут проводить проверку, если есть информация, свидетельствующая о нарушении порядка приобретения или прекращения гражданства России. Граждане, которые хотят выяснить, есть ли у них российское гражданство, подают заявление, заполняют опросный лист и другие документы, оплачивают пошлину. Дальше МВД и МИД проводят проверку — это должно занять не больше двух месяцев со дня подачи заявления.

Проверку наличия или отсутствия гражданства России будут проводить Главное управление по вопросам миграции МВД, подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД, а в отношении лиц, которые находятся за границей, — консульский департамент МИД, диппредставительства и консульства.

Основанием для проведения проверки станет заявление, поступившее в МВД или консульство, о том, что у гражданина есть или отсутствует гражданство России (подает сам гражданин), либо такая проверка будет проводиться по инициативе МВД или МИД. Причем по собственной инициативе госорганы могут проводить проверку, если есть информация, свидетельствующая о нарушении порядка приобретения или прекращения гражданства России.

Проверку наличия или отсутствия гражданства России будут проводить Главное управление по вопросам миграции МВД, подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД, а в отношении лиц, которые находятся за границей, — консульский департамент МИД, диппредставительства и консульства.

В проекте приказа об организации работы по проведению проверки наличия или отсутствия у лиц гражданства России говорится, что порядок проведения проверки устанавливается в соответствии с новым законом о гражданстве, который был принят в апреле 2023 г. Согласно этому приказу, устанавливается сам порядок проверки, форма заключения об установлении наличия или отсутствия гражданства России, перечень должностных лиц, которые уполномочены принимать решения о проведении проверок, порядок взаимодействия МВД с МИД, а также диппредставительствами и консульскими учреждениями.

Граждане, которые хотят выяснить, есть ли у них российское гражданство, подают заявление, заполняют опросный лист и другие документы, оплачивают пошлину. Дальше МВД и МИД проводят проверку — это должно занять не больше двух месяцев со дня подачи заявления.

Бывший гражданин России в какой то момент может оказаться вовсе не бывшим, а вполне себе настоящим гражданином со всеми обязательствами перед государством.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что он разработан в соответствии с планом-графиком подготовки нормативных правовых актов, которые нужны для реализации нового закона о гражданстве — план был утвержден вице-премьером Татьяной Голиковой 19 мая 2023 года. В силу документ должен вступить с 26 октября 2023 года.

„МВД выполняет важную функцию в сфере миграции, однако, по моему мнению, за миграцию должно отвечать другое ведомство, поскольку нельзя смотреть на эту тему исключительно с точки зрения правоохранителей.