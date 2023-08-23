На последние выходные лета – в Палангу: эксперименты, купание и мастер-классы

"В этом городе масса развлечений как для взрослых, так и для детей. И даже если погода не радует и побродить по морю не получается, в Паланге не будет скучно. Поэтому очень рекомендую приехать сюда в последние выходные лета, развлечься и с улыбкой подготовиться к осени. Ведь хорошо отдохнувшие дети с большим желанием будут учиться", – убеждена директор Палангского центра информации для туристов Раса Кмитене.

Она рассказала о самых привлекательных местах, которые стоит посетить в Паланге. Это детские площадки, музеи, бассейн и много других развлечений, которые понравятся каждому ребенку. А наверное никто не будет оспаривать, что, когда счастливы дети – счастливые и родители!

Парки для детей – единственные в своем роде в Литве

Количество развлечений в Паланге может вскружить голову. Однако, перед тем как отправиться в поход, можно составить список наиболее стоящих развлечений.

Например, Кмитене рекомендует посетить изумитеьные бесплатные парки курорта.