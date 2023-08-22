22 августа 2023 г. 14:44

Перед тем как покинуть Литву, аисты исполнили прощальный танец

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt

Аисты прилетают в Литву весной, а 24 августа, в день Святого Варфоломея улетают в теплые края. Виталиюс Юдицкас зафиксировал необычный прощальный танец аистов.

В конце лета аисты собираются в большие стаи. Улетающие аисты - предвестники осени. Готовятся к изнурительному перелету аисты с начала августа. Молодняк набирается сил, а их родители усердно откармливают своих детей.

Белые аисты летят далеко, их перелет длится 2-3 месяца. За это время они преодолевают 8000-10 000 км, некоторые долетают даже до ЮАР.

К сожалению, не все они долетают до зимовья – даже если птицы преодолевают все трудности пути и непогоду, в Эфиопии, Сомали, Заире и некоторых других странах Африки они могут стать жертвами охотников (там аистов едят).

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