На дорогах Литвы в ближайшие недели можно будет увидеть исторические автомобили

В этом году ралли Vilduja istorinių automobilių ralis 2 сентября, в 9 ч. начнется в Тракае. Маршрут будет пролегать через Ропейское лесничество, Онушкис, Пивашюнай, Варену, Эйшишкес , дальше - через Шальчининкай . Финиш намечен в Яшунском поместье. Общая протяженность маршрута - 200 км.

"Такой маршрут был выбран, чтобы показать себе и участникам, что в публичном пространстве юго-восточный регион страны представляют однобоко, обычно как поле межэтнического напряжения, - сказал глава Saugus ratas и инициатор ралли Валдас-Юозас Вилунас. - На самом деле жители региона гордятся многокультурной составляющей, различными религиозными общинами и историческими, культурными памятниками. Они считают, что владение большинством жителей всеми основными языками в регионе - это достоинство, а не недостаток".