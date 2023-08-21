Источники: активистка Карач сотрудничала с враждебными по отношению к Литве службами

В пятницу сообщалось, что власти Литвы отказали правозащитнице Ольге Карач из Беларуси в политическом убежище, объявив ее "угрозой национальной безопасности".
Руководительница центра гражданских инициатив "Наш дом" Ольга Карач упомянула две причины отказа: она в 2021 году брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.
Однако, по данным хорошо информированных источников Delfi, Карач сотрудничала с ведомствами враждебных по отношению к Литве режимов.
В понедельник Карач сказала журналистам, что это неправда.
"Ни с кем я не сотрудничала да и не могла. Не сотрудничала я ни с какими враждебными ведомствами – ни белорусскими, ни российскими. Никогда не сотрудничала, не знаю, кто такое говорит, если у них другая информация, пускай ее опубликуют", – сказала активистка.
На вопрос, нет ли у нее самой такой информации, она ответила, что у нее есть лишь информация о клевете в ее адрес.
"Я ни с кем не сотрудничала, у меня есть железный аргумент – если ДГБ считает, что я сотрудничала и есть какие-то ужасные вещи, я думаю, мне бы не разрешили остаться в Литве", – сказала правозащитница.
Она сказала, что подробнее свою позицию представит на пресс-конференции 22 август.
Решение не предоставлять убежище, по словам Карач, показывает не отношение Департамента миграции к ней, а отношение ко всем белорусам, которых признали угрозой на самых разных основаниях.
"Основной вопрос должен быть – передают информацию КГБ или нет. Я могу на Библии или на чем хотите поклясться, что никогда не делала Литве ничего плохого, никому не передавала никакую связанную с Литвой информацию и не сотрудничала ни с какими спецслужбами. Могу поклясться на крови", – сказала активистка.
Перед тем как принять решение о предоставлении убежища ДМ получает информацию из нескольких ведомств, включая Департамент госбезопасности. Однако в ответе Delfi ДГБ указал, что конкретные случаи не комментирует, но подчеркнул, что готовит выводы о том, какую угрозу нацбезопасности представляют иностранные граждане, оценивая данные разведки.
Центр гражданских инициатив "Наш дом" в прошлом году попал в неприятную историю – его консультантом был литовец Мантас Даниэлюс, который внедрился не только в эту организацию, но и в другие белорусские организации в Литве, собирал там информацию и передавал ее белорусскому КГБ. Об этом в прошлом году сообщало независимое белорусское телевидение Belsat.
По данным канала "Белсат", о Мантасе Даниэлюсе известно, что он знакомился с белорусами в Вильнюсе как юрист и бизнес-консультант на различных мероприятиях, предлагал юридическую помощь, также проводил тренинги по открытию своего дела. Он консультировал организации "Наш дом" Ольги Карач и "Дапамога" Натальи Колеговой. При этом несколько раз появлялся с комментариями на белорусском телевидении в качестве "литовского юриста".
Одним из тех, кому Даниэлюс помогал, был бывший боец полка Калиновского Виктор Савич. Даниэлюс предложил ему записать видеоинтервью якобы для американского посольства, а затем переслал его пропагандистке Ксении Лебедевой, которой восхищался и которую называл полковником КГБ. Кроме того, Даниэлюс появлялся с комментариями на белорусском телевидении в качестве "литовского юриста".
Даниэлюс был задержан 28 сентября 2022 года.
В минувшую пятницу Карач сказала, что из-за всей этой истории она и попросила политического убежища в Литве. Сейчас она находится на территории нашей страны по временному виду на жительство.