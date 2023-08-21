Источники: активистка Карач сотрудничала с враждебными по отношению к Литве службами

В пятницу сообщалось, что власти Литвы отказали правозащитнице Ольге Карач из Беларуси в политическом убежище, объявив ее "угрозой национальной безопасности".

Руководительница центра гражданских инициатив "Наш дом" Ольга Карач упомянула две причины отказа: она в 2021 году брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

Однако, по данным хорошо информированных источников Delfi, Карач сотрудничала с ведомствами враждебных по отношению к Литве режимов.

В понедельник Карач сказала журналистам, что это неправда.

"Ни с кем я не сотрудничала да и не могла. Не сотрудничала я ни с какими враждебными ведомствами – ни белорусскими, ни российскими. Никогда не сотрудничала, не знаю, кто такое говорит, если у них другая информация, пускай ее опубликуют", – сказала активистка.

На вопрос, нет ли у нее самой такой информации, она ответила, что у нее есть лишь информация о клевете в ее адрес.