21 августа 2023 г. 14:58

Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах претендентов на пост президента

 
Euronews
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: Scanpix
"Общественность знает, кто я такой и каким успешным было мое президентство", пояснил свое решение не участвовать в дебатах внутри партии Трамп.

Бывший глава Белого дома объяснил свое решение, опираясь на результаты последнего опроса CBS - в нем он на 46% опережает своего главного конкурента губернатора Флориды Рона Десантиса.

"Общественность знает, кто я такой и каким успешным было мое президентство", — пояснил Трамп.

Первые дебаты пройдут 23 августа на канале Fox News, традиционно поддерживающем республиканцев.

Вместо участия в них Трамп, как сообщается, даст интервью популярному журналисту Такеру Карлсону, ранее покинувшему канал.

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Euronews
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