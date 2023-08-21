СМИ: Украина впервые полностью уничтожила российский стратегический бомбардировщик

Руководители канала отметили, что не могут определить место, где было сделано фото, но известно, что Ту-22М3 базировался на аэродроме Солчи, который подвергся атаке беспилотников. ВЧК-ОГПУ пишет, что, по словам очевидцев, в Сольцах повреждены два российских самолета, но на фотографиях виден только один Ту-22М3, полностью охваченный пламенем.