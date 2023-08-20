В Вильнюсе прошла акция "Путин — убийца"

На площади также присутствовала дочь Алексея Навального Дарья, сообщило "Радио Свобода".

Организаторы считают, что один из способов прекратить диктатуру Владимира Путина — персональные санкции против его ближайших сторонников.

"Список 6000" был создан соратниками Алексея Навального, куда включены основные виновные в развязывании войны с Украиной. "Он направлен против широкого круга российской элиты, который рискует и боится потерять свою спокойную и сытую пенсию в Европе или других развитых странах. Такая потеря обессмысливает их каждодневную борьбу за выживание внутри смертельно опасной системы власти авторитарного режима.

Это болевая точка, по которой "Список 6000" призывает нанести удар.", — Александр Помазуев, руководитель проекта «Список-6000» Anti-Corruption Foundation.

Одной из жертв покушения Владимира Путина был оппозиционный политик Алексей Навальный. В августе 2020 года Навального пытались убить при помощи боевого отравляющего вещества "Новичок".