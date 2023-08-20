Новое развлечение в Аникщай: открыт обновленный кабинет начальника ж/д станции

"Как мы и обещали, расширяем спектр услуг для пассажиров узкоколейной железной дороги. В этом году мы обновили кабинет начальника ж/д станции, в нем появилась возможность воспользоваться почтовыми услугами и выслать открытку своим друзьям и близким", – сказал директор "Аукштайтийской узкоколейной железной дороги" Дарюс Лютикас.

По узкоколейной железной дороге в свое время перевозили немало почты. Во время открытия ж/д в 1899 г. на отрезке Паневежис–Швянчёнеляй–Пастовай было 6 почтовых вагонов. Почта на исторической ж/д в Аникщай будет действовать в бывшем кабинете начальника станции.

В начале лета этого года в Аникщай привезли два открытых вагона с прозрачными тентами, защищающими от дождей. Из таких вагонов во время поездки лучше видны окрестности и панорама на реку Швянтои. В одном из закрытых вагонов установлен кондиционер.