Лесные пожары в Канаде: объявлено ЧП в провинции Британская Колумбия

Местная жительница Джулиана Лёвен рассказали Би-би-си, что им не привыкать к лесным пожарам из-за «калифорнийского климата» в этом районе, но жара, сухость и ветер, наблюдавшиеся в последние дни, создали «идеальные условия для огненной бури».

Эвакуация проводилась и из соседнего города Келоуна, который находится на противоположном от Западной Келоуны берегу озера Оканаган.

Начальник пожарной охраны Западной Келоуны Джейсон Бролунд заявил, что за одну ночь пожарным там пришлось иметь дело «с таким количеством лесного огня, которое обычно приходится на 100 лет».

Бушующие пожары угрожают городу Западная Келоуна с населением 36 тыс. человек, который находится в 300 км к востоку от Ванкувера. Оттуда уже эвакуировались тысячи жителей.

Спасательные службы сражаются с огнем на холмах в районе Макдугал-Крик, распространяющимся в условиях порывистого ветра. Территория горения там увеличилась с 64 to 6800 гектаров за последние сутки.

«За последние 24 часа ситуация развивалась очень быстро, ближайшие дни будут чрезвычайно сложными», предупредил глава региона Дэвид Эби.

Приказ об эвакуации распространяется в настоящий момент на 4800 жителей Британской Колумбии.

Пожары на северо-западе

Лесные пожары бушуют и в другой части Канады — на Северо-Западных территориях. Там около 22 000 человек, примерно половина населения провинции, были вынуждены покинуть свои дома.

Под угрозой оказалась столица провинции город Йеллоунайф, к окраинам которого начал подступать огонь. Чтобы защитить город, местные пожарные работают круглосуточно, выкапывая канавы, распыляя огнетушащие растворы антипирены и сбрасывая воду с воздуха.

Жители пытались уехать оттуда по воздуху и наземным транспортом. Официальный крайний срок для эвакуации Йеллоунайфа истек.

Из 1000 активных лесных пожаров, бушующих в данный момент в Канаде, 236 приходятся на Северо-Западные территории. Там сгорело более 2 млн га земли.

Федеральные данные показывают, насколько разрушительным был нынешний сезон лесных пожаров для всей Канады.