Гедрюс за день собрал 43 кг лисичек: где нашел и что с ними делал

На вопрос, где он нашел столько лисичек, Гедрюс сказал, что собирал их между деревнями Крокшлис и Линяжерис (Варенский район). Там он собирает грибы уже 30 лет, поскольку там у него есть усадьба, а в деревне Крокшлис с отцом Гинтарасом сдает в аренду байдарки. Клиентов много, поэтому Гедрюс собирает грибы каждые выходные.

"Сам я живу в Клайпеде, приезжаю в пятницу, выпускаю байдарочников, иду за грибами, потом привожу байдарки, снова собираю грибы, – рассказал Гедрюс, – так с подругой Робертой в воскресенье до обеда мы набрали 43 кг лисичек, прошли больше 38 000 шагов".

Гедрюс сказал, что на лисичках он дополнительно зарабатывает - скупает их в Варене по 2,80 евро, а в Клайпеде продает по 8 евро. Он заметил, что сезон лисичек заканчивается в Дзукии в середине сентября, если осень теплая - до октября длится.

Не все лисички Гедрюс продает, часть оставляет себе и маринует.