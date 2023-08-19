19 августа 2023 г. 07:03

Гедрюс за день собрал 43 кг лисичек: где нашел и что с ними делал

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
Delfi koliažas
Delfi koliažas
"В прошлом году рекорд был 45 кг лисичек за день, этот год не хуже! Я в этом ас", – шутит Гедрюс Валентукявичюс, заядлый грибник, – я начал собирать грибы с бабушкой с трех лет, а с шести ходил за грибами один. Каждое лето в детстве проводил в Варенском районе!".

На вопрос, где он нашел столько лисичек, Гедрюс сказал, что собирал их между деревнями Крокшлис и Линяжерис (Варенский район). Там он собирает грибы уже 30 лет, поскольку там у него есть усадьба, а в деревне Крокшлис с отцом Гинтарасом сдает в аренду байдарки. Клиентов много, поэтому Гедрюс собирает грибы каждые выходные.

Giedriaus rasti grybai, nuotr. iš asmeninio archyvo

"Сам я живу в Клайпеде, приезжаю в пятницу, выпускаю байдарочников, иду за грибами, потом привожу байдарки, снова собираю грибы, – рассказал Гедрюс, – так с подругой Робертой в воскресенье до обеда мы набрали 43 кг лисичек, прошли больше 38 000 шагов".

Giedriaus rasti grybai, nuotr. iš asmeninio archyvo

Гедрюс сказал, что на лисичках он дополнительно зарабатывает - скупает их в Варене по 2,80 евро, а в Клайпеде продает по 8 евро. Он заметил, что сезон лисичек заканчивается в Дзукии в середине сентября, если осень теплая - до октября длится.

Не все лисички Гедрюс продает, часть оставляет себе и маринует.

Giedriaus rasti grybai, nuotr. iš asmeninio archyvo

"В 5-литровую кастрюлю кладу 3 ст. ложки соли, 2 ст. ложки сахара, варю лисички, снимаю пену, потом варю еще 10–15 минут, потом кладу лавровый лист, душистый перец, варю еще 5 минут, добавляю уксус (по вкусу). Маринад должен быть кисло-сладкий. Потом складываю грибы в ошпаренные кипятком банки, закрываю крышками, переворачиваю, накрываю полотенцем и все", – делится рецептом Гедрюс.

Он собирает не только лисички, но и боровики. За ними ездит в окрестности Клайпеды, в последний раз ездил в Вежайчай.

Giedriaus rasti grybai, nuotr. iš asmeninio archyvo

На вопрос, что он делает с грибами, которые не ест, Гедрюс ответил, что сушит их. "Раньше сушил на печке в деревне, а сейчас - в Клайпеде в духовке – 70 градусов с вентилятором 2 часа", - рассказал Гедрюс.

Потом он оставляет их на ночь, утром проверяет, надо еще сушить или нет. Потом достает из духовки, кладет на бумаге на подоконник до полного высыхания. Хранит в полотняных мешках в шкафчике.

"Борщ с сушеными боровиками - это сказка. Еще я их измельчаю и использую во всех мясных блюдах. Вкус - идеальный", – сказал Гедрюс.

Giedriaus rasti grybai, nuotr. iš asmeninio archyvo
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