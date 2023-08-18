"Медуза": власти Литвы отказали белорусской правозащитнице Ольге Карач в политическом убежище, объявив "угрозой национальной безопасности"

По словам правозащитницы, литовские власти обосновали решение тем, что она брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

Ольга Карач живет в Литве. Пока неизвестно, как долго она сможет оставаться в стране.

Ольга Карач — активистка, руководительница центра гражданских инициатив «Наш дом». Комитет госбезопасности Беларуси в сентябре 2021 года внес Карач в «список террористов», а МВД Беларуси в мае 2022 года объявило организацию «Наш дом» «экстремистским формированием».