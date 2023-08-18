18 августа 2023 г. 12:13

"Медуза": власти Литвы отказали белорусской правозащитнице Ольге Карач в политическом убежище, объявив "угрозой национальной безопасности"

 
Медуза
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Власти Литвы отказали правозащитнице Ольге Карач из Беларуси в политическом убежище, объявив ее «угрозой национальной безопасности». Об этом Карач сообщила "Медузе".

По словам правозащитницы, литовские власти обосновали решение тем, что она брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

Ольга Карач живет в Литве. Пока неизвестно, как долго она сможет оставаться в стране.

Ольга Карач — активистка, руководительница центра гражданских инициатив «Наш дом». Комитет госбезопасности Беларуси в сентябре 2021 года внес Карач в «список террористов», а МВД Беларуси в мае 2022 года объявило организацию «Наш дом» «экстремистским формированием».

Власти Беларуси аннулировали белорусский паспорт Ольги Карач. Об этом стало известно в декабре 2022 года, когда активистку сняли с самолета в Риме.

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Источник
Медуза
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